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При обстреле Свердловска в ЛНР поврежден склад с ГСМ

ЛУГАНСК, 20 мая — РИА Новости. Склад с горюче-смазочными материалами получил повреждения в результате ракетного удара со стороны украинских войск с применением кассетных боеприпасов по Свердловску в ЛНР, сообщил глава республики Леонид Пасечник в Telegram-канале.

Источник: Reuters

«Второй раз за сутки украинские националисты обстреляли территорию Луганской Народной Республики. В результате ракетного удара с применением кассетных боеприпасов по Свердловску поврежден склад с горюче-смазочными материалами», — написал Пасечник.

Глава ЛНР добавил, что на месте работают все аварийные службы, устраняющие последствия удара со стороны ВСУ. Он отметил, что данные по пострадавшим сейчас уточняются.

Пасечник подчеркнул, что к месту происшествия прибыл мэр Свердловска Андрей Сухачев. Сам глава республики заверил, что держит ситуацию под контролем.

Ранее в понедельник представитель силовых структур сообщил РИА Новости, что ВСУ совершили ракетный удар в район Свердловска в ЛНР.