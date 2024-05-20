При обстреле Свердловска в ЛНР поврежден склад с ГСМ

«Второй раз за сутки украинские националисты обстреляли территорию Луганской Народной Республики. В результате ракетного удара с применением кассетных боеприпасов по Свердловску поврежден склад с горюче-смазочными материалами», — написал Пасечник.
Глава ЛНР добавил, что на месте работают все аварийные службы, устраняющие последствия удара со стороны ВСУ. Он отметил, что данные по пострадавшим сейчас уточняются.
Пасечник подчеркнул, что к месту происшествия прибыл мэр Свердловска Андрей Сухачев. Сам глава республики заверил, что держит ситуацию под контролем.
Ранее в понедельник представитель силовых структур сообщил РИА Новости, что ВСУ совершили ракетный удар в район Свердловска в ЛНР.