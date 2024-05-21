В Свердловской области на перегоне пять вагонов сошли с рельсов

До этого в Красноярском крае, между станциями Красноярск-Восточный и Сорокино, с железных путей сошли пять вагонов грузового поезда. О деталях произошедшего не сообщается. Обстоятельства предстоит выяснить представителям прокуратуры. Ведомство также проверит, исполнялись ли требования безопасности на дороге.