Минобороны РФ рассказало о подвигах военнослужащих ВС РФ в зоне СВО

В военном ведомстве указали, что сержант Александр Коваль, выполняя боевые задачи по организации бесперебойной связи и обмену информацией между батальонной тактической группой российских войск и вышестоящим штабом, столкнулся с противником, который стремился вернуть ранее утраченные позиции и атаковал оборонительные рубежи российских войск. В результате артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) осколками снаряда были повреждено оборудование узла связи. Оценив обстановку, Коваль, рискуя жизнью, приступил к ремонту аппаратуры.
Уточняется, что находясь под обстрелом, Коваль точно определил характер повреждений и оперативно осуществил ремонт вышедших из строя блоков. Смелые и решительные действия военнослужащего позволили оперативно восстановить связь и обеспечили устойчивое и непрерывное управление войсками, что способствовало отражению атаки противника.
Также в Минобороны отметили заслуги оператора расчета взвода воздушной разведки мотострелкового подразделения младшего сержанта Марка Давыдова, который действуя на важном тактическом направлении, проводил воздушную разведку местности, осуществлял поиск мест расположения живой силы и техники украинских боевиков, а также корректировал огонь российских артиллерийских расчетов.
В Минобороны добавили, что в ходе ведения воздушной разведки управляя беспилотным летательным аппаратом, Давыдов вскрыл замаскированное скопление техники противника, сосредоточенной для наступления на позиции российских войск. Передав на командный пункт координаты целей, он осуществил корректировку работы артиллерийских подразделений и обеспечил объективный контроль огневого поражения объектов врага.
В ведомстве сообщили, что в результате артиллерийского удара были уничтожены две боевые машины пехоты западного производства и боевая бронированная машина и часть личного состава противника. Готовящаяся атака противника была сорвана.
Ранее, 19 мая, Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки войск «Север» отразили пять контратак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы и Тихое. Они ликвидировали до 230 украинских боевиков на харьковском направлении.
Также в этот день в российском военном ведомстве рассказали, что расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» из состава Южной группировки войск ВС РФ уничтожили группу пехоты ВСУ на северском направлении.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.