Минобороны РФ рассказало о подвигах военнослужащих ВС РФ в зоне СВО

В военном ведомстве указали, что сержант Александр Коваль, выполняя боевые задачи по организации бесперебойной связи и обмену информацией между батальонной тактической группой российских войск и вышестоящим штабом, столкнулся с противником, который стремился вернуть ранее утраченные позиции и атаковал оборонительные рубежи российских войск. В результате артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) осколками снаряда были повреждено оборудование узла связи. Оценив обстановку, Коваль, рискуя жизнью, приступил к ремонту аппаратуры.