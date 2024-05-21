Новое уголовное дело о переправе на остров Путятина ведет СК Приморья

Напомним, из-за недофинансирования на протяжении пяти месяцев затрат на морские перевозки у компании ООО «Гарпия» образовалась задолженность за дизтопливо в размере около 400 тысяч рублей. Отмечалось, что поставщики отказывались предоставлять горючее в долг. Ситуацию с переправой на остров Путятина взяло под контроль правительство Приморья. Директор ООО «Гарпия» Надежда Мошева сообщила, что администрация ЗАТО Фокино 16 мая возместила все затраты на морские перевозки, понесённые за период с 1 января по 30 апреля 2024 года.

