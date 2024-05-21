Новое уголовное дело о переправе на остров Путятина ведет СК Приморья

В Приморье Следственным комитетом возбуждено уголовное дело в связи с нарушениями в организации морской переправы на остров Путятина, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Следкома края.
Следователи проверяют случаи недобросовестного выполнения договора между администрацией городского округа ЗАТО Фокино и компанией «Гарпия» о регулярной морской перевозке жителей острова, а также соблюдения соглашения о предоставлении данной организации ежемесячной субсидии на обеспечение возмещения части затрат по перевозке людей.
«В нарушение требований указанных документов неустановленными пока должностными лицами администрации не в полном объёме произведена выплата денежных средств перевозчику, в результате чего у последнего возникла задолженность перед поставщиками дизельного топлива в сумме не менее 1 млн рублей, что создало угрозу прерывания транспортного сообщения», — сообщили в Следкоме.
Председателю СК России Александру Бастрыкину представлен доклад о ходе расследования.
Напомним, из-за недофинансирования на протяжении пяти месяцев затрат на морские перевозки у компании ООО «Гарпия» образовалась задолженность за дизтопливо в размере около 400 тысяч рублей. Отмечалось, что поставщики отказывались предоставлять горючее в долг. Ситуацию с переправой на остров Путятина взяло под контроль правительство Приморья. Директор ООО «Гарпия» Надежда Мошева сообщила, что администрация ЗАТО Фокино 16 мая возместила все затраты на морские перевозки, понесённые за период с 1 января по 30 апреля 2024 года.