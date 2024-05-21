Мужчину с подозрительной пачкой сигарет задержали в Приморье

В Уссурийске задержали местного жителя, подозреваемого в хранении наркотиков. На улице полиция задержала ранее судимого 50-летнего мужчину, у которого была пачка сигарет со специфическим запахом, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморью.
Пачку у мужчины изъяли и направили на исследование. Экспертиза показала, что кроме табака в сигаретах содержались наркотики, масса которых составила 0,45 грамма. В итоге было заведено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Приморцу грозит лишение свободы на срок до трех лет.
В качестве меры пресечения для мужчины избрали подписку о невыезде и ненадлежащем поведении.