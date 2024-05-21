Разлив нефтепродуктов произошёл на побережье Находки в Приморье

Анна Шарипова рассказала, что сама поздно вечером 20 мая выехала на место, чтобы зафиксировать геолокацию, так как сотрудники Морспасслужбы сомневались в подлинности видео. По её словам, утром 21 мая на берег прибыли сотрудники администрации морского порта Находка и зафиксировали загрязнение. Возможно, это судовое топливо.