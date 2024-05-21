Разлив нефтепродуктов произошёл на побережье Находки в Приморье

Большое пятно мазута заметили в Находке в районе пляжа ТМТ, сообщила в своём Telegram-канале журналист из Приморья Анна Шарипова.
Заснятое её подписчиком пятно, предположительно, растянулось до горы Сестра.
Анна Шарипова рассказала, что сама поздно вечером 20 мая выехала на место, чтобы зафиксировать геолокацию, так как сотрудники Морспасслужбы сомневались в подлинности видео. По её словам, утром 21 мая на берег прибыли сотрудники администрации морского порта Находка и зафиксировали загрязнение. Возможно, это судовое топливо.