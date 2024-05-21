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В подъезде усть-илимской пятиэтажки нашли два обгорелых трупа

19 мая вечером в подъезде многоквартирного дома на улице Молодёжной в Усть-Илимске нашли два обгорелых мужских тела.

Источник: МК.RU Иркутск

Информация о находке была опубликована в паблике «Инцидент Усть-Илимск» и подтверждена СУ СКР по Иркутской области.

Причина смерти пока не уточняется. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Ведётся следствие.

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