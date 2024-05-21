Обвиняемые в исполнении теракта в «Крокусе» не стали обжаловать продление ареста

Четверо граждан Таджикистана, которые обвиняются в совершении теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», не стали обжаловать решения суда о продлении ареста. Это следует из данных в картотеке судов общей юрисдикции Москвы. Согласно им, решения о продлении ареста всем четырем до 22 августа вступили в силу и не были обжалованы.