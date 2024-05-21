Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обвиняемые в исполнении теракта в «Крокусе» не стали обжаловать продление ареста

Четверо граждан Таджикистана, которые обвиняются в совершении теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», не стали обжаловать решения суда о продлении ареста. Это следует из данных в картотеке судов общей юрисдикции Москвы. Согласно им, решения о продлении ареста всем четырем до 22 августа вступили в силу и не были обжалованы.

Источник: РИА "Новости"

В совершении теракта, при котором погибли 144 человека, обвиняются Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Также по делу задержаны и арестованы предполагаемые пособники террористов: братья Аминчон и Диловар Исломовы и их отец Исроил Исломов, Алишер Касимов, Назримад Лутфулло, Якубджон Юсуфзода, Мухаммад Зоир Шарипзода и Джумахон Курбонов.

19 мая в Басманный суд Москвы поступила апелляционная жалоба на решение о продлении ареста Джумахону Курбонову, Назримаду Лутфулло, Мухаммаду Зоиру Шарипзоде и Якубджону Юсуфзоде. Ходатайство об их аресте было объединено в одно дело. Кто именно из них обжаловал решение суда неизвестно.

Подробнее о расследовании теракта — в материале «Террористов собирают по стройкам».