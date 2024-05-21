Обвиняемые в исполнении теракта в «Крокусе» не стали обжаловать продление ареста

В совершении теракта, при котором погибли 144 человека, обвиняются Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Также по делу задержаны и арестованы предполагаемые пособники террористов: братья Аминчон и Диловар Исломовы и их отец Исроил Исломов, Алишер Касимов, Назримад Лутфулло, Якубджон Юсуфзода, Мухаммад Зоир Шарипзода и Джумахон Курбонов.
19 мая в Басманный суд Москвы поступила апелляционная жалоба на решение о продлении ареста Джумахону Курбонову, Назримаду Лутфулло, Мухаммаду Зоиру Шарипзоде и Якубджону Юсуфзоде. Ходатайство об их аресте было объединено в одно дело. Кто именно из них обжаловал решение суда неизвестно.
Подробнее о расследовании теракта — в материале «Террористов собирают по стройкам».