Politico: власти США опасаются, что Иран обвинит их в гибели Раиси

Администрация президента США Джо Байдена опасается того, что власти Ирана могут обвинить Вашингтон или Израиль в причастности к крушению вертолета, на котором перевозился президент исламской страны Эбрахим Раиси. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.