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68-летний пенсионер погиб в ДТП с Toyota в Новосибирской области

В машину погибшего врезалось встречное авто.

Источник: РИА "Новости"

Вечером 20 мая в Чулыме произошло серьезное ДТП с летальным исходом. По даныым ГИБДД по НСО, авария произошла на улице Элеваторной, 34.

62-летний водитель Toyota RAV4 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Nissan AD, за рулем которого находился 68-летний мужчина.

В результате аварии водитель Nissan погиб на месте. Его 38-летний пассажир получил перелом руки и был доставлен в больницу. Водитель Toyota также получил перелом бедра и был госпитализирован. Сотрудники ГИБДД по Новосибирской области устанавливают обстоятельства лобвого столкновения.

Напомним, грузовик разбился на трассе под Новосибирском.