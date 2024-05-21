68-летний пенсионер погиб в ДТП с Toyota в Новосибирской области

Вечером 20 мая в Чулыме произошло серьезное ДТП с летальным исходом. По даныым ГИБДД по НСО, авария произошла на улице Элеваторной, 34.
62-летний водитель Toyota RAV4 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Nissan AD, за рулем которого находился 68-летний мужчина.
В результате аварии водитель Nissan погиб на месте. Его 38-летний пассажир получил перелом руки и был доставлен в больницу. Водитель Toyota также получил перелом бедра и был госпитализирован. Сотрудники ГИБДД по Новосибирской области устанавливают обстоятельства лобвого столкновения.
Напомним, грузовик разбился на трассе под Новосибирском.