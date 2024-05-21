68-летний пенсионер погиб в ДТП с Toyota в Новосибирской области

В результате аварии водитель Nissan погиб на месте. Его 38-летний пассажир получил перелом руки и был доставлен в больницу. Водитель Toyota также получил перелом бедра и был госпитализирован. Сотрудники ГИБДД по Новосибирской области устанавливают обстоятельства лобвого столкновения.