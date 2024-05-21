Обвиняемых в попытке поджога Су-24 начали судить в Новосибирске

По версии следствия, в апреле 2023 года молодые люди получили предложение через Telegram зрабаотать на поджогах двух релейных шкафов ОАО «РЖД» в Ленинском и Советском районах Новосибирска, контейнера с телекоммуникационным оборудованием ПАО «Мегафон» и воздушного судна СУ-24 на территории ПАО «ОАК» филиала НАЗ им. В. П. Чкалова.