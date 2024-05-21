Обвиняемых в попытке поджога Су-24 начали судить в Новосибирске

Началось рассмотрение уголовного дела в отношении четырех новосибирцев в Новосибирском областном суде. Их обвиняют в поджогах объектов транспортной инфраструктуры и телекоммуникационного оборудования. Об этом сообщили в группе «Суды общей юрисдикции НСО» в «ВКонтакте».
По версии следствия, в апреле 2023 года молодые люди получили предложение через Telegram зрабаотать на поджогах двух релейных шкафов ОАО «РЖД» в Ленинском и Советском районах Новосибирска, контейнера с телекоммуникационным оборудованием ПАО «Мегафон» и воздушного судна СУ-24 на территории ПАО «ОАК» филиала НАЗ им. В. П. Чкалова.
Несмотря на осознание важности этих объектов для страны и потенциальных негативных последствий их повреждения, обвиняемые приняли участие в диверсии. С 15 апреля по 8 мая 2023 года они совершили поджоги, следуя инструкциям.
Ущерб, нанесенный ПАО «ОАК» филиалу НАЗ им. В. П. Чкалова, превысил 7 млн рублей, ПАО «Мегафону» — более 1,9 млн рублей, а филиалу ОАО «РЖД» — более 323 тысяч рублей.
Молодые люди были задержаны сотрудниками УФСБ России по НСО практически немедленно после преступлений.
На судебном заседании 20 мая 2024 года было оглашено обвинительное заключение. Обвиняемые не признали свою вину.
Ранее новосибирца приговорили к 25 годам тюрьмы за попытку поджога военкомата.