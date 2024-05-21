Мошенники украли у жителя Иркутска семь миллионов и сами обвинили его в краже

В новоиспеченный офис начали приходить местные жители и передавать наличные, чтобы конвертировать деньги в криптовалюту. Тут то и появился второй мошенник, который передал герою истории больше семи миллионов рублей. Пострадавший успешно перевел эту сумму в «крипту», однако через какое-то время деньги исчезли из личного кабинета «клиента». Тогда вместе с работодателем они обвинили потерпевшего сотрудника в хищении денежных средств.