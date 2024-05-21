Мошенники украли у жителя Иркутска семь миллионов и сами обвинили его в краже

Случаи телефонного мошенничества продолжают происходить в Иркутской области, и снова в руках преступников оказались нешуточные деньги. С 17 по 19 мая жители региона лишились почти 20 миллионов рублей. Схемы обмана все те же: инвестиции, звонки от «служб безопасности». Но есть и новые. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
— Нетипичным образом обманули 29-летнего жителя Иркутска. Он оказывает услуги разного характера в городе, и с ним на связь вышел незнакомец с просьбой найти ему офисное помещение для обмена криптовалюты в рубли. После чего просьбу дополнило предложение для пострадавшего стать посредником и доверенным лицом в сфере финансов. Мужчина принял предложение, установил приложение для работы с «криптой» и приступил к работе, — рассказывают в полиции.
В новоиспеченный офис начали приходить местные жители и передавать наличные, чтобы конвертировать деньги в криптовалюту. Тут то и появился второй мошенник, который передал герою истории больше семи миллионов рублей. Пострадавший успешно перевел эту сумму в «крипту», однако через какое-то время деньги исчезли из личного кабинета «клиента». Тогда вместе с работодателем они обвинили потерпевшего сотрудника в хищении денежных средств.
Еще один житель столицы Приангарья потерял на инвестировании в криптовалюту больше 6,5 миллионов. Мужчина оформлял кредиты и вносил деньги на «брокерский счет» для первой сделки по инструкции псевдо-трейдеров. Они даже убедили 36-летнего Иркутянина оплатить «комиссионные» сборы. Ожидаемо, забрать свои проценты по вкладу сибиряк не смог, ведь его личный кабинет на счету оказался заблокированным.
Сейчас полиция проводит проверку по всем случаем, устанавливаются лица, причастные к мошенничеству.