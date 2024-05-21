Два человека погибли в ДТП под Красноярском

В Березовском районе в столкновении автомобилей погибли два человека. Об этом сообщили в УГИБДД по региону.
По предварительной информации, вечером на 860 км автодороги Р-255 «Сибирь» автомобиль «Lada Vesta» столкнулся с машиной Mitsubishi Pajero.
Женщина-водитель и пассажир российского авто получили серьезные травмы, от которых скончались на месте. Мужчина-пассажир иномарки тоже пострадал.
Во время изучения инспекторами ДПС всех обстоятельств трагедии, движение осуществлялось реверсивно по одной полосе. Контроль за дорожной ситуацией осуществляли автоинспекторы.
Полицейские продолжают разбираться в деталях ДТП.
Ранее водители скорой и грузовика устроили разборку из-за обгона. Позднее шофера большегруза оштрафовали за препятствие спецмашине.