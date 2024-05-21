200 человек заболели коронавирусом за неделю в Иркутской области

Несмотря на снижение угрозы коронавирусной инфекции, новые случаи заболевания продолжают фиксировать в Иркутской области. Так, за прошедшую неделю с 13 по 19 мая «корону» подхватили 200 жителей региона. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора Приангарья.
— Всего с начала пандемии в области подтвердились 394018 случаев заражения COVID-19, выздоровели при этом 385859 человек, — уточняют в службе по надзору защиты прав потребителей.
Роспотребнадзор напоминает о важности профилактики угрозы заражения. Жителям Иркутской области стоит избегать контактов с заболевшими, вести здоровый образ жизни, а при ухудшении своего состояния обратиться за медпомощью.