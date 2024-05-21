200 человек заболели коронавирусом за неделю в Иркутской области

Несмотря на снижение угрозы коронавирусной инфекции, новые случаи заболевания продолжают фиксировать в Иркутской области. Так, за прошедшую неделю с 13 по 19 мая «корону» подхватили 200 жителей региона. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора Приангарья.