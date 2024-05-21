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Камерунца депортировали из России за поддержку террористов

Работавшего на стройках в Белгородской области гражданина Камеруна депортировали из России из-за высказываний в поддержку «мятежных сил на Украине и в Сирии». Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСБ. Утверждается, что мужчина был приверженцем радикального течения ислама и также высказывался в поддержку террористов.

Источник: РИА "Новости"

«Фигурант, являясь сторонником радикального ислама, работая на строительных объектах Валуйского городского округа, систематически высказывался в поддержку мятежных сил на Украине и в Сирийской республике, а также террористических группировок, действующих на территории Республики Нигер», — передает сообщение «РИА Новости».

По данным УФСБ, гражданин Камеруна проживал и работал на территории России с нарушением правил пребывания. Его привлекли к административной ответственности за нарушение правил въезда в РФ и выдворили из страны.