Камерунца депортировали из России за поддержку террористов

Работавшего на стройках в Белгородской области гражданина Камеруна депортировали из России из-за высказываний в поддержку «мятежных сил на Украине и в Сирии». Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСБ. Утверждается, что мужчина был приверженцем радикального течения ислама и также высказывался в поддержку террористов.