Камерунца депортировали из России за поддержку террористов

«Фигурант, являясь сторонником радикального ислама, работая на строительных объектах Валуйского городского округа, систематически высказывался в поддержку мятежных сил на Украине и в Сирийской республике, а также террористических группировок, действующих на территории Республики Нигер», — передает сообщение «РИА Новости».
По данным УФСБ, гражданин Камеруна проживал и работал на территории России с нарушением правил пребывания. Его привлекли к административной ответственности за нарушение правил въезда в РФ и выдворили из страны.