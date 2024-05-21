В районе Дивногорска потушен сложный пожар

Возгорание зафиксировали камеры видеомониторинга. Специалисты Лесопожарного центра пояснили, что огонь распространялся в труднодоступном месте, на крутых отвесных скалах, поэтому тушить здесь пожары очень сложно. Кроме того, из-за высокой плотности древостоя применять авиацию невозможно. Спецтехнику не доставить из-за особенностей рельефа. Применялся только ручной труд в условиях жаркой погоды и сильной задымленности.