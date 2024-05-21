В районе Дивногорска потушен сложный пожар

Возгорание зафиксировали камеры видеомониторинга. Специалисты Лесопожарного центра пояснили, что огонь распространялся в труднодоступном месте, на крутых отвесных скалах, поэтому тушить здесь пожары очень сложно. Кроме того, из-за высокой плотности древостоя применять авиацию невозможно. Спецтехнику не доставить из-за особенностей рельефа. Применялся только ручной труд в условиях жаркой погоды и сильной задымленности.
В ликвидации пожара были задействованы более 70 человек. За два дня лесопожарную группировку увеличивали семь раз. Активно помогали сотрудники МЧС, добровольцы, студенты лесопожарной бригады Дивногорского техникума лесных технологий.
Лесной пожар ликвидировали на площади 19 га. Инспекторам лесной охраны предстоит оценить ущерб и найти виновников случившегося. По предварительным данным, причиной стало неосторожное обращение с огнем, сообщили в Лесопожарном центре.
За нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима должностным лицам и жителям грозит как административная, так и уголовная ответственность.
Кроме того, виновникам лесных пожаров придётся возместить ущерб, причинённый лесному фонду, и затраты на тушение.