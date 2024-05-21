Подставные нефтяники обманули двух учительниц из Шелехова

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, женщина заполнила анкету, и через некоторое время с ней связался подставной инвестор предприятия, который рассказал о способе заработка путём вложения средств в сырьевые товары. В частности, он порекомендовал установить несколько приложений, зарегистрироваться на специальном сайте и ждать дальнейших указаний. В личном кабинете ей начали выдаваться сообщения о прибыли от совершённых сделок. Однако, чтобы вывести средства, их нужно было перевести на доверенное лицо, в качестве которого потерпевшая выбрала коллегу из школы.