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МО РФ: освобожденная Плетеневка использовалась ВСУ для обстрелов Белгородской области

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Поселок Плетеневка в Харьковской области, освобожденный российскими военными, с начала СВО использовался Вооруженными силами Украины (ВСУ) для обстрелов Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: AP 2023

«С началом специальной военной операции с окраин данного населенного пункта боевики националистических украинских подразделений не раз обстреливали населенные пункты Белогородской области — Белгород, Шебекино и другие. Практически в каждом жилом доме Плетеневки украинскими военнослужащими были оборудованы огневые точки», — рассказали в ведомстве.

В Минобороны добавили, что сейчас украинская армия пытается уничтожить поселок, периодически обстреливая дома из артиллерии.

«Вот дома — они их накрывали минометами. “Бабой-Ягой” постоянно сюда летают — сжигают. Подвинули хорошо», — рассказал российский военнослужащий с позывным Сокол, участвовавший в освобождении Плетеневки. Он отметил, что «люди могут спать спокойно». «Наши ребята хорошо работают. Назад никто не идет. Все сражаются достойно», — добавил военный.

Каждый день военнослужащие группировки войск «Север» продолжают продвигаться вглубь территории занятой противником. Также военные помогают оставшемуся в своих домах местному населению эвакуироваться в Белгородскую область. Для людей подготовлены места в пунктах временного размещения.

11 мая Минобороны РФ сообщило об освобождении военнослужащими «Севера» населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области.