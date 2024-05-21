МО РФ: освобожденная Плетеневка использовалась ВСУ для обстрелов Белгородской области

«Вот дома — они их накрывали минометами. “Бабой-Ягой” постоянно сюда летают — сжигают. Подвинули хорошо», — рассказал российский военнослужащий с позывным Сокол, участвовавший в освобождении Плетеневки. Он отметил, что «люди могут спать спокойно». «Наши ребята хорошо работают. Назад никто не идет. Все сражаются достойно», — добавил военный.