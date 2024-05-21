МО РФ: освобожденная Плетеневка использовалась ВСУ для обстрелов Белгородской области

«С началом специальной военной операции с окраин данного населенного пункта боевики националистических украинских подразделений не раз обстреливали населенные пункты Белогородской области — Белгород, Шебекино и другие. Практически в каждом жилом доме Плетеневки украинскими военнослужащими были оборудованы огневые точки», — рассказали в ведомстве.
В Минобороны добавили, что сейчас украинская армия пытается уничтожить поселок, периодически обстреливая дома из артиллерии.
«Вот дома — они их накрывали минометами. “Бабой-Ягой” постоянно сюда летают — сжигают. Подвинули хорошо», — рассказал российский военнослужащий с позывным Сокол, участвовавший в освобождении Плетеневки. Он отметил, что «люди могут спать спокойно». «Наши ребята хорошо работают. Назад никто не идет. Все сражаются достойно», — добавил военный.
Каждый день военнослужащие группировки войск «Север» продолжают продвигаться вглубь территории занятой противником. Также военные помогают оставшемуся в своих домах местному населению эвакуироваться в Белгородскую область. Для людей подготовлены места в пунктах временного размещения.
11 мая Минобороны РФ сообщило об освобождении военнослужащими «Севера» населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области.