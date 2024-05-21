Расчет «Стрелы-10» сбил с начала мая в зоне СВО до десяти украинских БПЛА

В Минобороны отметили, что с начала текущего месяца расчет сбил в том числе украинские БПЛА, такие как «Лелека» и «Фурия», один польский беспилотник FlyEye. Из-за высокой интенсивности применения украинским войсками разведывательных БПЛА военнослужащие постоянно меняют огневые позиции, не задерживаясь на одном месте и не позволяя ВСУ обнаружить боевые машины.