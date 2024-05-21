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Расчет «Стрелы-10» сбил с начала мая в зоне СВО до десяти украинских БПЛА

ЛУГАНСК, 21 мая — РИА Новости. Расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10» группировки войск «Центр» уничтожил за текущий неполный месяц около десятка украинских БПЛА на авдеевском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Военнослужащие расчета ЗРК “Стрела-10” группировки войск “Центр” уничтожили до 10 разведывательных и ударных БПЛА ВСУ на авдеевском направлении», — сообщили в МО РФ.

В оборонном ведомстве добавили, что обнаруженные в ходе мониторинга воздушного пространства беспилотники самолетного типа были направлены ВСУ для отслеживания российский штурмовых групп с целью их дальнейшего уничтожения.

«После определения направления и азимута на летящие объекты, российские военнослужащие привели комплекс в боевую готовность. Захватив цели в визир, расчет ПВО произвел пуски ракет, уничтожив вражеские воздушные цели на безопасном расстоянии», — сообщили в МО РФ.

В Минобороны отметили, что с начала текущего месяца расчет сбил в том числе украинские БПЛА, такие как «Лелека» и «Фурия», один польский беспилотник FlyEye. Из-за высокой интенсивности применения украинским войсками разведывательных БПЛА военнослужащие постоянно меняют огневые позиции, не задерживаясь на одном месте и не позволяя ВСУ обнаружить боевые машины.