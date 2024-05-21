МО РФ: морпехи-североморцы поразили укрепленные позиции и лодки ВСУ на правобережье Днепра

«Изначально выбирается место, для того чтобы орудие могло работать универсально и в одном, и в другом направлении. По намеченным маршрутам передвижения лодки нам выдают координаты цели. Мы находим удобные места в протоках, где лодка в поворотах снижает скорость. И как раз в эти моменты мы и отрабатываем по намеченной цели», — рассказал наводчик орудия с позывным Опер на видео, предоставленном Минобороны РФ.