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МО РФ: морпехи-североморцы поразили укрепленные позиции и лодки ВСУ на правобережье Днепра

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Расчеты гаубиц Д-30 морской пехоты Северного флота уничтожили бронетехнику, укрепленные позиции и плавсредства Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Расчеты 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 морской пехоты Северного флота из состава группировки войск “Днепр” выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ, а также лодки противника на правом берегу Днепра в Херсонской области», — сказали в ведомстве.

Там информировали, что личный состав батареи Д-30 нанес огневое поражение по выявленным замаскированным огневым позициям ВСУ, а также уничтожил плавсредства противника. Когда цель была поражена, расчет оперативно замаскировал орудие и ушел в укрытие.

В Минобороны РФ отметили, что артиллеристы круглосуточно работают в сложнейших условиях. От расчета установок цели и нанесения огневого поражения уходит всего несколько минут, и эти навыки уже отработаны до автоматизма. Морские пехотинцы ведут огонь на дальность свыше 13 километров, скорость прицельной стрельбы гаубиц достигает 8 выстрелов в минуту.

«Изначально выбирается место, для того чтобы орудие могло работать универсально и в одном, и в другом направлении. По намеченным маршрутам передвижения лодки нам выдают координаты цели. Мы находим удобные места в протоках, где лодка в поворотах снижает скорость. И как раз в эти моменты мы и отрабатываем по намеченной цели», — рассказал наводчик орудия с позывным Опер на видео, предоставленном Минобороны РФ.