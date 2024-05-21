МО РФ: морпехи-североморцы поразили укрепленные позиции и лодки ВСУ на правобережье Днепра

«Расчеты 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 морской пехоты Северного флота из состава группировки войск “Днепр” выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ, а также лодки противника на правом берегу Днепра в Херсонской области», — сказали в ведомстве.
Там информировали, что личный состав батареи Д-30 нанес огневое поражение по выявленным замаскированным огневым позициям ВСУ, а также уничтожил плавсредства противника. Когда цель была поражена, расчет оперативно замаскировал орудие и ушел в укрытие.
В Минобороны РФ отметили, что артиллеристы круглосуточно работают в сложнейших условиях. От расчета установок цели и нанесения огневого поражения уходит всего несколько минут, и эти навыки уже отработаны до автоматизма. Морские пехотинцы ведут огонь на дальность свыше 13 километров, скорость прицельной стрельбы гаубиц достигает 8 выстрелов в минуту.
«Изначально выбирается место, для того чтобы орудие могло работать универсально и в одном, и в другом направлении. По намеченным маршрутам передвижения лодки нам выдают координаты цели. Мы находим удобные места в протоках, где лодка в поворотах снижает скорость. И как раз в эти моменты мы и отрабатываем по намеченной цели», — рассказал наводчик орудия с позывным Опер на видео, предоставленном Минобороны РФ.