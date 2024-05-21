МО РФ: артиллеристы уничтожили пехоту и укрепрайоны ВСУ на донецком направлении

«Артиллеристы Южной группировки войск уничтожили замаскированные укрепрайоны и живую силу ВСУ на донецком направлении специальной военной операции», — сказано в сообщении.
После выявления операторами БПЛА скопления пехоты ВСУ координаты цели были незамедлительно переданы расчету 122-мм гаубицы Д-30 артиллерии 1-го армейского корпуса.
Благодаря корректировке огня с воздуха было нанесено огневое поражение личному составу противника, который пытался закрепиться в лесополосе. Кроме того, уничтожен укрепрайон ВСУ.