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Артиллеристы рассказали о работе гаубицы Д-30, прозванной «Белоснежкой»

ДОНЕЦК, 21 мая — РИА Новости. Бойцы артиллерийского расчета гаубицы Д-30 «Южной» группировки войск рассказали о работе гаубицы Д-30, прозванной «Белоснежкой», и поражении целей на донецком направлении, видео предоставлено министерством обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Были на полигоне … собрался расчет … подумали, надо же назвать как-то (орудие — ред.) … вспомнили мультфильм “Белоснежка и семь гномов” … Нас семь человек в расчете … Ну и она нас не подводила», — рассказал военнослужащий с позывным «Башкир».

Военнослужащий также отметил интенсивность применения противником БПЛА, по сравнению с прошлым годом, по его словам, число «птичек» увеличилось. Однако, добавил он, поставленные командованием задачи по уничтожению противника выполняются в любое время суток и при любых условиях.

В Минобороны также сообщили, что благодаря корректировке огня с воздуха, производившейся в режиме реального времени, было нанесено огневое поражение личному составу противника, пытавшемуся закрепиться в лесополосе, а также уничтожен укрепрайон ВСУ.

Благодаря слаженной работе разведчиков и артиллеристов на донецком направлении СВО противник постоянно несет потери в живой силе и технике, а также не может осуществлять подвоз боеприпасов и ротацию личного состава.