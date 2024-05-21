Артиллеристы рассказали о работе гаубицы Д-30, прозванной «Белоснежкой»

«Были на полигоне … собрался расчет … подумали, надо же назвать как-то (орудие — ред.) … вспомнили мультфильм “Белоснежка и семь гномов” … Нас семь человек в расчете … Ну и она нас не подводила», — рассказал военнослужащий с позывным «Башкир».