Артиллеристы рассказали о работе гаубицы Д-30, прозванной «Белоснежкой»

«Были на полигоне … собрался расчет … подумали, надо же назвать как-то (орудие — ред.) … вспомнили мультфильм “Белоснежка и семь гномов” … Нас семь человек в расчете … Ну и она нас не подводила», — рассказал военнослужащий с позывным «Башкир».
Военнослужащий также отметил интенсивность применения противником БПЛА, по сравнению с прошлым годом, по его словам, число «птичек» увеличилось. Однако, добавил он, поставленные командованием задачи по уничтожению противника выполняются в любое время суток и при любых условиях.
В Минобороны также сообщили, что благодаря корректировке огня с воздуха, производившейся в режиме реального времени, было нанесено огневое поражение личному составу противника, пытавшемуся закрепиться в лесополосе, а также уничтожен укрепрайон ВСУ.
Благодаря слаженной работе разведчиков и артиллеристов на донецком направлении СВО противник постоянно несет потери в живой силе и технике, а также не может осуществлять подвоз боеприпасов и ротацию личного состава.