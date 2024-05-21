Экипаж Ка-52М поразил опорные пункты и живую силу ВСУ

Российское ведомство также продемонстрировало кадры боевого вылета. На них можно видеть, как вертолёт на аэродроме готовится к заданию, взлетает и на минимальной высоте добирается до района нанесения удара и с кабрирования выпускает ракеты. Также показаны кадры попадания ракет по целям. Видно, как после выполнения задачи Ка-52М возвращается на аэродром.