Экипаж Ка-52М поразил опорные пункты и живую силу ВСУ

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск “Центр”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что после применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета.
«Выполнили боевой вылет для поддержки нашей пехоты. Прилетели в район цели, ПАН (передовой авианаводчик, — ред.) подсказал, что живая сила противника находится в посадке, отработали по ним неуправляемым ракетным вооружением, далее вернусь на аэродром посадки», — приводит Минобороны слова командира вертолёта Дмитрия.
Согласно докладам передового авианаводчика, все указанные цели были успешно поражены, уточнили в Минобороны.
Российское ведомство также продемонстрировало кадры боевого вылета. На них можно видеть, как вертолёт на аэродроме готовится к заданию, взлетает и на минимальной высоте добирается до района нанесения удара и с кабрирования выпускает ракеты. Также показаны кадры попадания ракет по целям. Видно, как после выполнения задачи Ка-52М возвращается на аэродром.