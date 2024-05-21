Гросси назвал ситуацию на Запорожской АЭС тревожной

«Я бы сказал, что ситуация продолжает оставаться тревожной, потому что в данный момент продолжается военная активность, и у нас было несколько эпизодов, один из которых снова привел меня в Совет Безопасности», — рассказал Гросси.
По его словам, эпизоды были связаны с атаками беспилотников в апреле, в том числе на один из реакторов.
Ранее, 18 мая, Гросси заявил, что в мае планирует посетить РФ для переговоров по техническим аспектам вокруг ЗАЭС. Глава МАГАТЭ добавил, что российскую сторону на этой встрече, предположительно, будет представлять руководитель «Росатома» Алексей Лихачев.
В тот день, отвечая на вопросы журналистов, Гросси подчеркнул необходимость продолжения диалога с РФ относительно ЗАЭС. Он также заявил, что ценит возможность обмена мнениями с президентом РФ Владимиром Путиным по такому серьезному вопросу. Их встреча прошла 6 марта. О намерении повторно посетить Россию для «поддержки каналов коммуникации» Гросси заявил 15 апреля, отметив, что точной даты пока нет.
Эксперты МАГАТЭ 3 мая сообщили, что 30 апреля слышали более 100 выстрелов поблизости от ЗАЭС. Военная активность, как указали специалисты, практически ежедневно наблюдается вокруг станции. Гросси, комментируя эти заявления, назвал сложившуюся на ядерном объекте ситуацию нестабильной.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно предпринимали попытки наносить удары по ЗАЭС. 18 апреля они атаковали учебно-тренировочный центр, используя дрон. Пострадавших и разрушений не было. Этот удар стал повторным, первый произошел 9 апреля. 7 апреля был зафиксирован прилет двух дронов в районе столовой и грузового порта, пострадали три человека. На следующий день сбитый БПЛА-камикадзе упал на крышу шестого энергоблока станции.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 18 апреля на фоне нападений ВСУ на ЗАЭС указала, что Запад создал вокруг Украины «ореол вседозволенности». Захарова отметила и двойственность поведения Гросси: с одной стороны, он формулирует принципы безопасности на станции, а с другой — отказывается называть виновного в атаках на ЗАЭС, ссылаясь на технический мандат МАГАТЭ.
ЗАЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.