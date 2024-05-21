4-летняя девочка погибла на пожаре Усольском районе

В сообщении регионального управления Следственного комитета уточняется, что пожар заметила соседка и вызвала экстренные службы. Мужчина и двое детей сумели самостоятельно выбраться из дома. Спавшую на втором этаже 4-летнюю девочку спасти не удалось. Медицинская помощь также потребовалась ещё одному ребёнку: 8-летней девочке.