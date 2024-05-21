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4-летняя девочка погибла на пожаре Усольском районе

Трагедия в Усольском районе. Там на пожаре погиб ребёнок. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город».

Источник: Следственный комитет РФ

По данным прокуратуры Иркутской области, частный жилой дом по улице Новой в посёлке Набережном произошёл поздно вечером 20 мая. В доме на тот момент находился мужчина и трое детей.

В сообщении регионального управления Следственного комитета уточняется, что пожар заметила соседка и вызвала экстренные службы. Мужчина и двое детей сумели самостоятельно выбраться из дома. Спавшую на втором этаже 4-летнюю девочку спасти не удалось. Медицинская помощь также потребовалась ещё одному ребёнку: 8-летней девочке.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Прокуратура контролирует установление обстоятельств гибели ребёнка.

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