СМИ: армия Израиля задержала нескольких палестинцев на Западном берегу

По его данным, четверо палестинцев задержаны в деревнях Руджейб к востоку от Наблуса и Эль-Джалама возле города Дженин. Еще несколько задержаны в поселке Синджил к северу от города Рамалла.
Кроме того, сообщается о столкновениях Армии обороны Израиля с силами палестинского сопротивления в городе Тубас и населенном пункте Таркумия к северо-западу от Хеврона.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.