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Собиравшего деньги для ВСУ украинского студента МГУ депортируют из России

Украинский студент Сергей Гулько, арестованный за попытки собрать через интернет деньги для ВСУ, помещен в центр временного содержания для дальнейшей депортации. Это следует из данных в картотеке московских судов общей юрисдикции. Ходатайство о помещении Гулько в специализированное учреждение удовлетворил Троицкий районный суд Москвы. Решение вступило в силу 21 мая.

Источник: РИА "Новости"

Сергея Гулько задержали 3 апреля. По версии правоохранителей, он отказался предъявить паспорт при проверке документов, и его арестовали на десять суток за неповиновение полиции. После в его социальных сетях нашли публикации с «экстремистскими лозунгами». Тогда молодого человека арестовали еще на 12 суток.

По данным источника «РИА Новости», молодой человек опубликовал сообщение о сборе средств для ВСУ и лозунги «националистического характера». 26 апреля ему вновь назначили административный арест на 12 суток за «возбуждение ненависти» (ст. 20.3.1 КоАП РФ). 15 мая господина Гулько отчислили из МГУ.

образование