Собиравшего деньги для ВСУ украинского студента МГУ депортируют из России

Сергея Гулько задержали 3 апреля. По версии правоохранителей, он отказался предъявить паспорт при проверке документов, и его арестовали на десять суток за неповиновение полиции. После в его социальных сетях нашли публикации с «экстремистскими лозунгами». Тогда молодого человека арестовали еще на 12 суток.
По данным источника «РИА Новости», молодой человек опубликовал сообщение о сборе средств для ВСУ и лозунги «националистического характера». 26 апреля ему вновь назначили административный арест на 12 суток за «возбуждение ненависти» (ст. 20.3.1 КоАП РФ). 15 мая господина Гулько отчислили из МГУ.