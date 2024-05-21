Собиравшего деньги для ВСУ украинского студента МГУ депортируют из России

Сергея Гулько задержали 3 апреля. По версии правоохранителей, он отказался предъявить паспорт при проверке документов, и его арестовали на десять суток за неповиновение полиции. После в его социальных сетях нашли публикации с «экстремистскими лозунгами». Тогда молодого человека арестовали еще на 12 суток.