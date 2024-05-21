Ситуация с лесными пожарами ухудшается в Хабаровском крае

Сухая, тёплая погода, установившаяся в Хабаровском крае, негативно сказалась на возникновении и распространении лесных пожаров. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в настоящее время специалисты регистрируют 13 действующих термоточек на общей площади 2277 гектаров, в то время как сутками ранее таких было семь и охватывали они 455 гектаров тайги. Кроме того, расширяется сама география возгораний.