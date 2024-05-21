Ситуация с лесными пожарами ухудшается в Хабаровском крае

Сухая, тёплая погода, установившаяся в Хабаровском крае, негативно сказалась на возникновении и распространении лесных пожаров. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в настоящее время специалисты регистрируют 13 действующих термоточек на общей площади 2277 гектаров, в то время как сутками ранее таких было семь и охватывали они 455 гектаров тайги. Кроме того, расширяется сама география возгораний.
Согласно информации, размещённой на интерактивной карте лесных пожаров, которую ведёт профильное ведомство правительства региона, за минувшие сутки в тайге было обнаружено семь новых возгораний. При этом ликвидировать удалось лишь одну термоточку и локализовать ещё три. На сегодняшний борьба с огнём ведётся в Солнечном, Амурском, Нанайском, Хабаровском, Ванинском и Совгаванском районах.
Отметим, что на тушении пожаров в настоящее время задействовано 233 человека из числа собственных подразделений региона и привлечённых сил. К ликвидации возгораний также привлечено 51 единица наземной техники, в том числе вездеходы, бульдозеры, тракторы и спецмашины, а также шесть воздушных судов — самолёты Ан-2 и Cessna-182, вертолёты Ми-8 и Robinson R44.
Напомним, что со 2 мая в Хабаровском крае введён режим ЧС регионального уровня в лесах. Кроме того, особое положение сейчас также действует в особо охраняемых природных территориях. Посещение лесов в настоящее время строго запрещено. Разводить костры или жарить шашлыки в парках, лесных массивах, у прибрежных зон и на дачных участках не допускается.