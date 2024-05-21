В Хабаровске из кинотеатра наркозакладчик отправился в суд

В Хабаровске вынесен приговор курьеру, покушавшемуся на сбыт наркотиков, сообщает пресс-служба Управления МВД России по Хабаровскому краю.
В ходе следствия было выяснено, что в мае 2023 года через мессенджер обвиняемый нашел работу курьера. Его обязанностью было забирать наркотики из тайников, координаты которых предоставлял «работодатель», а затем фасовать и распространять их с помощью закладок.
Сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю задержали злоумышленника на остановке общественного транспорта в центральном районе города. Накануне он с подругой был в кинотеатре. Под предлогом покупки обезболивающего он вышел в аптеку, но на самом деле направился в ближайший жилой массив, где спрятал три закладки с мефедроном общим весом более двух граммов. На следующий день полицейские обнаружили тайник и изъяли запрещенное вещество.
Во время обыска в его квартире были найдены специализированные весы и другие приспособления для упаковки синтетических наркотиков. Ранее он не привлекался к уголовной ответственности и был безработным. Продажа наркотиков составляла основной источник его дохода.
Суд признал обвиняемого виновным по ч.3 ст. 30 и ч.3 ст. 228.1 УК РФ и приговорил его к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.