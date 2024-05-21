В Хабаровске из кинотеатра наркозакладчик отправился в суд

Сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю задержали злоумышленника на остановке общественного транспорта в центральном районе города. Накануне он с подругой был в кинотеатре. Под предлогом покупки обезболивающего он вышел в аптеку, но на самом деле направился в ближайший жилой массив, где спрятал три закладки с мефедроном общим весом более двух граммов. На следующий день полицейские обнаружили тайник и изъяли запрещенное вещество.