В Приморье мошенники обманули женщину на крупную сумму денег

В Приморье мошенники обманули 60-летнюю жительница села Верхний Перевал Пожарского округа на 845 тысяч рублей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе полиции Приморья.
Отмечается, что женщина получила сообщение через один из популярных мессенджеров с аккаунта знакомой. В нём было указано, что правоохранительные органы проводят проверку в связи с попыткой перевода с ее счета средств в запрещенную организацию. После этого с ней связался мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов, и рассказал, что дело передается в следственные органы.
Затем женщине позвонили «следователь» и «сотрудник банка», убедив ее совершить действия по их инструкциям, в результате чего она перевела деньги на «безопасный» счет, указанный аферистами.
Все аккаунты, с которых приходили звонки и сообщения, оказались фейковыми, без привязанных номеров телефона.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере».
Напомним, в Дальнегорске женщина стала жертвой телефонного мошенничества, потеряв в результате 8 миллионов рублей, которые она взяла в кредит