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В Приморье мошенники обманули женщину на крупную сумму денег

Потерпевшая получила сообщение через один из популярных мессенджеров.

Источник: PrimaMedia.ru

В Приморье мошенники обманули 60-летнюю жительница села Верхний Перевал Пожарского округа на 845 тысяч рублей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе полиции Приморья.

Отмечается, что женщина получила сообщение через один из популярных мессенджеров с аккаунта знакомой. В нём было указано, что правоохранительные органы проводят проверку в связи с попыткой перевода с ее счета средств в запрещенную организацию. После этого с ней связался мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов, и рассказал, что дело передается в следственные органы.

Затем женщине позвонили «следователь» и «сотрудник банка», убедив ее совершить действия по их инструкциям, в результате чего она перевела деньги на «безопасный» счет, указанный аферистами.

«Женщина несколько раз снимала и переводила денежные средства в отделениях банка Лучегорска и Дальнереченска на указанный аферистами “безопасный” счет. После совершения операций она связалась со своей знакомой, от которой ей поступало сообщение. Та ответила, что никаких сообщений женщине не посылала. Пенсионерка поняла, что пострадала от действий мошенников, и обратилась в полицию», — сообщили в полиции.

Все аккаунты, с которых приходили звонки и сообщения, оказались фейковыми, без привязанных номеров телефона.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере».

Напомним, в Дальнегорске женщина стала жертвой телефонного мошенничества, потеряв в результате 8 миллионов рублей, которые она взяла в кредит