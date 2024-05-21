В Ростовской области разрушается береговая линия Таганрогского залива

Специалисты «Азовморинформцентра» ФГБВУ «Центррегионводхоз» обследовали берег Таганрогского залива на территории Ростовской области. Замеры проводились рядом в Неклиновском районе на юго-западе региона. Их результатом стало признание активных обвально-осыпных процессов. Береговой склон оказался покрыт в трещинах и склонах.
«Осыпающийся сверху песчано — глинистый материал, постепенно поставляемый верхней частью обвально — осыпного склона, смывается морской волной почти одновременно с поступлением», — пояснили авторы исследования в его итогах.
Наблюдения ведутся уже несколько лет. При этом за этот период произошли изменения. Береговой склон движется к капитальным домам.