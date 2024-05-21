Массовая авария сковала дорогу от Зари в сторону центра Владивостока

В столице Приморья на Некрасовском путепроводе произошла массовая авария. ДТП повлияло на дорожный трафик, собралась пробка, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на службу аварийных комиссаров «Автогарант».
Известно, что на путепроводе водитель Toyota Land Cruiser Prado не выдержал дистанцию и врезался в Toyota Land Cruiser. От столкновения внедорожник отбросило в автомобиль Honda Insight, который въехал в Honda Fit.
О пострадавших пока ничего неизвестно, автомобили из-за аварии получили повреждения. Массовая авария стала причиной пробки, как передают комиссары, затор образовался от Зари в сторону центра Владивостока. Дорога на онлайн-картах окрашена в красный цвет.
Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что в Находке произошла авария с неуправляемым большегрузом.