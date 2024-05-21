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«Обещали 5% с каждой операции»: в Шушенском задержали 15-летнего курьера мошенников (видео)

В Красноярском крае 15-летний курьер помог мошенникам украсть у пожилых людей 364 тыс. рублей и попался полиции.

Источник: РИА "Новости"

В Красноярском крае 15-летний курьер помог мошенникам украсть у пожилых людей 364 тыс. рублей и попался полиции.

По данным правоохранителей, жертвами аферистов стали 73-летняя жительница села Каптырево и 96-летний житель поселка Шушенское. Мошенники говорили с пожилыми людьми по телефону от лица их дочерей. Лжеродственники сообщили пенсионерам, что стали виновницами ДТП, и теперь им нужны деньги для того, чтобы урегулировать ситуацию.

Граждане получили от аферистов одинаковые указания ждать приезда человека, которому необходимо передать банкноты. В общей сложности пенсионеры вручили курьеру 364 тыс. рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 15-летнего курьера телефонных мошенников.

Правоохранители поймали подростка на одной из улиц в поселке Шушенское. Парень рассказал стражам правопорядка, что хотел подзаработать. Он разместил объявление на одной из площадок, после чего с ним на связь вышли аферисты. Подростку предложили забирать деньги у пожилых людей и переводить их на определенные счета.

«Куратор объяснил, что деньги, которые я буду переводить, — незаконные. В этот момент я понял, что буду помогать незнакомому лицу совершать преступление, но они пообещали 5% с каждой операции, и меня ничего не остановило от начала работы», — пояснил юноша.

В отношении несовершеннолетнего курьера телефонных мошенников возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ. Сейчас молодой человек находится под подпиской о невыезде.