«Обещали 5% с каждой операции»: в Шушенском задержали 15-летнего курьера мошенников (видео)

В Красноярском крае 15-летний курьер помог мошенникам украсть у пожилых людей 364 тыс. рублей и попался полиции.
По данным правоохранителей, жертвами аферистов стали 73-летняя жительница села Каптырево и 96-летний житель поселка Шушенское. Мошенники говорили с пожилыми людьми по телефону от лица их дочерей. Лжеродственники сообщили пенсионерам, что стали виновницами ДТП, и теперь им нужны деньги для того, чтобы урегулировать ситуацию.
Граждане получили от аферистов одинаковые указания ждать приезда человека, которому необходимо передать банкноты. В общей сложности пенсионеры вручили курьеру 364 тыс. рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 15-летнего курьера телефонных мошенников.
«Куратор объяснил, что деньги, которые я буду переводить, — незаконные. В этот момент я понял, что буду помогать незнакомому лицу совершать преступление, но они пообещали 5% с каждой операции, и меня ничего не остановило от начала работы», — пояснил юноша.
В отношении несовершеннолетнего курьера телефонных мошенников возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ. Сейчас молодой человек находится под подпиской о невыезде.