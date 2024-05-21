«Обещали 5% с каждой операции»: в Шушенском задержали 15-летнего курьера мошенников (видео)

«Куратор объяснил, что деньги, которые я буду переводить, — незаконные. В этот момент я понял, что буду помогать незнакомому лицу совершать преступление, но они пообещали 5% с каждой операции, и меня ничего не остановило от начала работы», — пояснил юноша.