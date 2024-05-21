В Белгородской области действует режим высокого уровня террористической опасности. 19 мая местный город Шебекино был обстрелян из реактивных систем залпового огня. В результате пострадали 11 человек, в том числе трое детей. В белгородском приграничье приостановлено восстановление жилья из-за обстрелов.
Минобороны сообщило о двух сбитых БПЛА в Белгородской области
В течение ночи средства ПВО сбили один реактивный снаряд РСЗО «Ольха» и два БПЛА над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны. Информация о пострадавших или разрушениях не приводится.