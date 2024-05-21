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Минобороны сообщило о двух сбитых БПЛА в Белгородской области

В течение ночи средства ПВО сбили один реактивный снаряд РСЗО «Ольха» и два БПЛА над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны. Информация о пострадавших или разрушениях не приводится.

Источник: РИА "Новости"

В Белгородской области действует режим высокого уровня террористической опасности. 19 мая местный город Шебекино был обстрелян из реактивных систем залпового огня. В результате пострадали 11 человек, в том числе трое детей. В белгородском приграничье приостановлено восстановление жилья из-за обстрелов.