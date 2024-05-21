В Башкирии из искореженной в ДТП машины достали труп водителя.

В Стерлитамаке на улице Братской утром 21 мая произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 22-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Приора», допустил съезд в кювет с последующим наездом на дерево.
В аварии водитель от полученных травм скончался до приезда скорой помощи. С различными травмами в медучреждение был доставлен его 28-летний пассажир.
«Водитель ранее был лишён водительских прав за управление автомобилем в состоянии опьянения, на момент ДТП не был пристёгнут ремнём безопасности», — отметили в пресс-службе ГИБДД по РБ.
По данному факту ведется разбирательство.