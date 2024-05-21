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В Башкирии комиссия решила помиловать двух осужденных водителей

В Башкирии комиссия решила помиловать двух осужденных водителей.

Источник: Башинформ

В Башкирии комиссия по вопросам помилования поддержала два ходатайства осужденных из трех. По данным пресс-службы Госсобрания РБ, один из осужденных был приговорен к двум годам ограничения свободы и на полтора года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением машинами, за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Как рассказал председатель комиссии Константин Толкачев, мужчина работал водителем. Управляя служебным транспортом, выехал на обгон и допустил столкновение с другим автомобилем — его водитель и пассажир получили травмы.

«Комиссия изучила материалы дела и при вынесении решения учла все обстоятельства, — прокомментировал Константин Толкачев. — Мужчина добросовестно работает на предприятии больше 20 лет. О нем хорошо отзываются и в трудовом коллективе, и по месту жительства. Проблем с законом никогда не имел. Назначенная судом компенсация в пользу пострадавших в размере около 1,2 млн рублей выплачена компанией-работодателем в полном объеме. Осужденный примерный семьянин, воспитал двоих сыновей, старший в сентябре 2022 года был призван по частичной мобилизации и в настоящее время находится в зоне боевых действий. Частично назначенное судом наказание отбыто. Ситуация сложная. Решения по таким делам всегда принимаются в дискуссии — звучат мотивированные мнения, взвешивают все “за” и “против”. По итогам обсуждения комиссия большинством голосов сочла возможным поддержать ходатайство: и сама ситуация, и понесенное наказание стали для осужденного серьезным уроком».

Фигурант второго дела — мать двоих несовершеннолетних детей.

«Женщина попалась за рулем в нетрезвом состоянии, — сказал Константин Толкачев. — Причем ранее она уже допускала аналогичное правонарушение. Суд назначил ей 200 часов обязательных работ и на два года лишил ее водительских прав. Автомобиль “Рено Логан”, признанный орудием преступления, конфискован в доход государства. Учитывая первую судимость, раскаяние, положительные характеристики в адрес осужденной и конфискацию автомобиля, члены комиссии сочли понесенное наказание достаточным для того, чтобы женщина сделала на будущее правильные выводы».

Третье ходатайство отклонили. Мужчину приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Представления Главы РБ по рассмотренным ходатайствам вместе с заключениями комиссии будут направлены президенту Российской Федерации. Окончательное решение о помиловании принимается президентом, подчеркнули в региональном парламенте.