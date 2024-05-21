В Башкирии комиссия решила помиловать двух осужденных водителей.

«Комиссия изучила материалы дела и при вынесении решения учла все обстоятельства, — прокомментировал Константин Толкачев. — Мужчина добросовестно работает на предприятии больше 20 лет. О нем хорошо отзываются и в трудовом коллективе, и по месту жительства. Проблем с законом никогда не имел. Назначенная судом компенсация в пользу пострадавших в размере около 1,2 млн рублей выплачена компанией-работодателем в полном объеме. Осужденный примерный семьянин, воспитал двоих сыновей, старший в сентябре 2022 года был призван по частичной мобилизации и в настоящее время находится в зоне боевых действий. Частично назначенное судом наказание отбыто. Ситуация сложная. Решения по таким делам всегда принимаются в дискуссии — звучат мотивированные мнения, взвешивают все “за” и “против”. По итогам обсуждения комиссия большинством голосов сочла возможным поддержать ходатайство: и сама ситуация, и понесенное наказание стали для осужденного серьезным уроком».