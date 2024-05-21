В Железногорске бывший пристав получил девять лет колонии за взятки

К девяти годам колонии строгого режима приговорен бывший судебный пристав из Железногорска за получение взяток. В суде прокуратура Красноярского края доказала, что с мая 2020 по октябрь 2022 года мужчина получил более 650 тысяч рублей от своей подруги, представляющей интересы должников и взыскателей по исполнительным производствам. Размер перечислений составлял от 500 рублей до 60 тысяч.
— Взятка предназначалась за представление женщине служебной информации, непринятие мер по взысканию с нее задолженности и освобождение ее от уплаты исполнительного сбора, — рассказали в надзорном ведомстве.
Кроме того, за взятку в 35 тысяч рублей от этой же женщины пристав неоднократно выносил незаконные постановления о снятии запретов на регистрацию объектов недвижимости.
Мужчина вину не признал. Он пояснил, что деньги знакомая переводила для оплаты кредитов, которые он оформил на свое имя по ее просьбе. Все деньги шли на погашение обязательств женщины. Постановления о снятии запретов на регистрационные действия с недвижимостью не делал.
Однако суд закрытого города признал бывшего пристава виновным в получении двух взяток. Мужчина также должен заплатить штраф два миллиона рублей.