В Железногорске бывший пристав получил девять лет колонии за взятки

К девяти годам колонии строгого режима приговорен бывший судебный пристав из Железногорска за получение взяток. В суде прокуратура Красноярского края доказала, что с мая 2020 по октябрь 2022 года мужчина получил более 650 тысяч рублей от своей подруги, представляющей интересы должников и взыскателей по исполнительным производствам. Размер перечислений составлял от 500 рублей до 60 тысяч.