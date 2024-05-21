Подполье сообщило об ударе по железнодорожной станции в Черноморске

«Три удара получил город Черноморск ночью 21 мая. Удары фиксировались в направлении железнодорожной станции “Черноморск-порт”. Первый удар был в половине третьего ночь, жители слышали работу ПВО, но, судя по взрыву, неудачно», — сказал собеседник агентства.

По его словам, составы, везущие военную технику и снаряды через Затоку из Румынии, по пути заходят для пересортировки на станцию морского порта. Рядом со станцией имеется множество складских помещений, а таможенный пост «Ильичевск» иногда используется как пункт временной дислокации военных и иностранных наемников.

«Итоги прилетов пока выясняем, достоверно известно о том, что после второго взрыва, с детонацией, в сторону железнодорожной станции выехало семь “скорых”», — заключил подпольщик.

Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.