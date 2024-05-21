Подполье сообщило об ударе по железнодорожной станции в Черноморске

«Три удара получил город Черноморск ночью 21 мая. Удары фиксировались в направлении железнодорожной станции “Черноморск-порт”. Первый удар был в половине третьего ночь, жители слышали работу ПВО, но, судя по взрыву, неудачно», — сказал собеседник агентства.
Около трех ночи был еще один удар, с повторной детонацией, в городе частично пропало электричество.
По его словам, составы, везущие военную технику и снаряды через Затоку из Румынии, по пути заходят для пересортировки на станцию морского порта. Рядом со станцией имеется множество складских помещений, а таможенный пост «Ильичевск» иногда используется как пункт временной дислокации военных и иностранных наемников.
«Итоги прилетов пока выясняем, достоверно известно о том, что после второго взрыва, с детонацией, в сторону железнодорожной станции выехало семь “скорых”», — заключил подпольщик.
Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.