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Подполье сообщило об ударе по железнодорожной станции в Черноморске

ДОНЕЦК, 21 мая — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар по железнодорожной станции в Черноморске в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, сославшись на своих коллег.

Источник: AP 2023

«Три удара получил город Черноморск ночью 21 мая. Удары фиксировались в направлении железнодорожной станции “Черноморск-порт”. Первый удар был в половине третьего ночь, жители слышали работу ПВО, но, судя по взрыву, неудачно», — сказал собеседник агентства.

Около трех ночи был еще один удар, с повторной детонацией, в городе частично пропало электричество.

По его словам, составы, везущие военную технику и снаряды через Затоку из Румынии, по пути заходят для пересортировки на станцию морского порта. Рядом со станцией имеется множество складских помещений, а таможенный пост «Ильичевск» иногда используется как пункт временной дислокации военных и иностранных наемников.

«Итоги прилетов пока выясняем, достоверно известно о том, что после второго взрыва, с детонацией, в сторону железнодорожной станции выехало семь “скорых”», — заключил подпольщик.

Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.

Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.