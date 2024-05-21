Организатора убийства известной красноярской свахи Кузьминой ожидает суд

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении организатора убийства известной свахи Нины Кузьминой в Красноярске весной 2023 года. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Напомним, в марте 2023 года в Красноярске внезапно пропала владелица брачного агентства и знаменитая сваха Нина Кузьмина. В ходе поисков выяснится, что она была убита 44-летним мужчиной, а останки женщины найдут в лесу Иркутской области сожженными, как и её автомобиль.

В ходе допроса 44-летнего подозреваемого следователи выяснят, что убить женщину его наняла 65-летняя знакомая, которая должна была Кузьминой 300 тысяч рублей. Таким образом, она хотела избавиться от долгов. Исполнитель решился на преступление из-за долга в 600 тысяч рублей, но уже перед организатором убийства.

В качестве вознаграждения 65-летняя обвиняемая пообещала простить долг в 600 тысяч рублей. Мужчина согласился на преступление. Через некоторое время он смог войти в доверие к своей будущей жертве. Третьего марта он вместе с Кузьминой заехал на закрытую парковку, где убил, а после вывез тело из Красноярского края в Иркутскую область.