В Екатеринбурге горело общежитие на улице Кунарской

Как сообщила пресс-сужба ГУ МЧС РФ по Свердловской области, возгорание возникло на втором этаже двухэтажного муниципального жилого дома, огонь охватил площадь в десять квадратных метров.
СМИ сообщают, что один из жильцов получил ожоги второй и третьей степеней, у него поражено 40 процентов тела. Пострадавшего увезли в 40-ю больницу.
По данным областного главка МЧС, до прибытия спасателей самостоятельно здание покинули 28 человек, в том числе семеро детей. Звено газодымозащитной службы спасло трех человек по лестничным маршам с помощью спасательных устройств.
В 00:06 огонь локализовали, в 00:10 открытое горение было прекращено, проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 01:03.
Как сообщалось ранее, ночью 18 мая в Екатеринбурге горела квартира на третьем этаже трехэтажного дома на Черноярской.
Как сообщили в пресс-службе областного главка МЧС, до прибытия пожарных из дома эвакуировались 10 жильцов, в том числе два ребенка. Пожарные спасли двух человек.