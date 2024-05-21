МАК назвал причины катастрофы с вертолетом Ми-8 «АлтайАвиа»

Столкновение с опорой ЛЭП произошло непосредственно перед посадкой. На высоте около 2 м над землей пилот решил развернуть машину немного вправо, «чтобы пассажирам было удобнее покинуть вертолет по направлению к своей базе», говорится в отчете. В процессе разворота угловая скорость достигла значения 15°/с, что выше ограничений, установленных руководством по летной эксплуатации для вертолета Ми-8 (не более 12°/с). В момент разворота вертолет задел опору ЛЭП хвостовой балкой, командир попытался стабилизировать его, но задел опору уже рулевым винтом. «По кадрам видеозаписи установлено, что в процессе разворота расстояние от втулки винта до железобетонной опоры составляло менее 12 м. Таким образом, КВС принял решение выполнить приземление вертолета, не обеспечив при этом безопасное расстояние до препятствий», — указано в отчете.