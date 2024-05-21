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Железнодорожный состав ушел под откос в Свердловской области

Следователи Центрального МСУТ СКР проводят проверку по факту схода пяти вагонов с путей Свердловской железной дороги. Об этом сообщили ЕАН в пресс-службе ведомства.

Источник: соцсети

«Днем 20 мая на железнодорожном перегоне станций Полуночное — Ивдель СвЖД произошел сход пяти порожних грузовых вагонов. Пострадавших в результате происшествия нет, проводятся восстановительные работы», — рассказали в пресс-службе СКР на транспорте.

Следователи СКР проверят действия ответственных лиц компании на предмет нарушений по ч.1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба». Организовала свою проверку и Уральская транспортная прокуратура. На место крушения прибыл восстановительный поезд. Работу правоохранительных органов курирует транспортный прокурор города Серова.

СК