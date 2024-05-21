Железнодорожный состав ушел под откос в Свердловской области

Следователи СКР проверят действия ответственных лиц компании на предмет нарушений по ч.1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба». Организовала свою проверку и Уральская транспортная прокуратура. На место крушения прибыл восстановительный поезд. Работу правоохранительных органов курирует транспортный прокурор города Серова.