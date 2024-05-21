Сунак объявил «день позора» в Британии из-за скандала с зараженной кровью

Ранее, 25 апреля, газета Daily Mail со ссылкой на заявление Центра по контролю и профилактике заболеваний Соединенных Штатов сообщала, что в США женщины заразились ВИЧ через косметические инъекции. Следователи Центра по контролю и профилактике заболеваний установили, что ВИЧ могли заразиться до 59 посетителей данного салона, 20 из которых делали себе плазмолифтинг. В июне 2022 года владелица спа-салона, 62-летняя Мария Рамос де Руис, признала себя виновной по пяти пунктам уголовного дела о медицинской практике без лицензии и была приговорена к 3,5 года тюремного заключения.