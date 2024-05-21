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Сунак объявил «день позора» в Британии из-за скандала с зараженной кровью

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, комментируя скандал с заражением тысяч пациентов ВИЧ и вирусом гепатита С после переливания крови в 1970-х, назвал 20 мая «днем позора» для страны. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны.

Источник: AP 2023

Сунак выступил в палате общин вскоре после выхода доклада сэра Брайана Лэнгстаффа по итогам пятилетнего расследования. В материалах отмечается, что в период с 1970-х по 1990-е годы более 30 тыс. человек были инфицированы смертельными вирусами из-за некачественной медицинской помощи. При этом 3 тыс. из зараженных умерли.

Ученые возложили ответственность на сотрудников Национальной службы здравоохранения, британское правительство и других лиц. Сунак, комментируя ситуацию, заявил, что такого никогда не должно было произойти. Премьер принес публичные извинения от имени правительства пострадавшим семьям.

«Это день позора для британского государства», — прокомментировал Сунак доклад, заявив, что власти на протяжении десятилетий демонстрировали «моральный провал».

Ранее, 25 апреля, газета Daily Mail со ссылкой на заявление Центра по контролю и профилактике заболеваний Соединенных Штатов сообщала, что в США женщины заразились ВИЧ через косметические инъекции. Следователи Центра по контролю и профилактике заболеваний установили, что ВИЧ могли заразиться до 59 посетителей данного салона, 20 из которых делали себе плазмолифтинг. В июне 2022 года владелица спа-салона, 62-летняя Мария Рамос де Руис, признала себя виновной по пяти пунктам уголовного дела о медицинской практике без лицензии и была приговорена к 3,5 года тюремного заключения.

медицина
здоровье