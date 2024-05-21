16-летняя мотоциклистка пострадала в столкновении с легковушкой в Златоусте

Авария произошла 20 мая в 19:40 в районе дома № 161 на улице Полетаева. По предварительным данным, юная мотоциклистка не выбрала безопасную скорость движения и дистанцию и врезалась в автомобиль «Лада Калина». Легковушкой управляла 47-летняя женщина.