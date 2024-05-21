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В Иркутске 13-летний школьник ранил сверстника из пистолета

Ранение металлическим шариком, выпущенным из пневматического оружия, получил несовершеннолетний житель столицы Иркутской области.

Источник: РИА "Новости"

Полицейские устанавливают обстоятельства травмирования мальчика во дворе дома на улице Летописца Нита Романова, сообщили в региональном главке МВД.

По уже имеющейся информации стражей порядка, школьника ранил его одноклассник, который случайно выстрелил из пневматического пистолета, принесенного во двор для демонстрации сверстникам — подросток взял оружие дома, не спросив позволения у родителей.

Металлический шарик угодил в ногу юноши. Травма не опасна для жизни, тем не менее очевидцы случившегося вызвали бригаду скорой помощи.

С участниками инцидента, а также их родителями работают правоохранители, добавили в главке полиции.