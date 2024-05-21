В Иркутске 13-летний школьник ранил сверстника из пистолета

Полицейские устанавливают обстоятельства травмирования мальчика во дворе дома на улице Летописца Нита Романова, сообщили в региональном главке МВД.
По уже имеющейся информации стражей порядка, школьника ранил его одноклассник, который случайно выстрелил из пневматического пистолета, принесенного во двор для демонстрации сверстникам — подросток взял оружие дома, не спросив позволения у родителей.
Металлический шарик угодил в ногу юноши. Травма не опасна для жизни, тем не менее очевидцы случившегося вызвали бригаду скорой помощи.
С участниками инцидента, а также их родителями работают правоохранители, добавили в главке полиции.