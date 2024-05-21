Воронежцам рассказали, где были сбиты БПЛА 21 мая: есть погибшая и раненые

— В городе Шебекино в результате прилета снаряда на территории частного жилого домовладения произошло возгорание кровли бани. Пожарными расчетами очаг возгорания оперативно ликвидирован. Еще в двух частных жилых домовладениях выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также поврежден один автомобиль. В селе Ржевка поврежден забор и выбиты окна в одном частном жилом домовладении. Все оперативные службы работают на местах, — рассказал Вячеслав Гладков.