Воронежцам рассказали, где были сбиты БПЛА 21 мая: есть погибшая и раненые

В ночь на вторник, 21 мая, дежурные средства ПВО уничтожили один снаряд реактивной системы залпового огня «Ольха» и два беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией соседней Белгородской области. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.
По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, под обстрел ВСУ попал Шебекинский городской округ. По предварительным данным, пострадавших нет.
— В городе Шебекино в результате прилета снаряда на территории частного жилого домовладения произошло возгорание кровли бани. Пожарными расчетами очаг возгорания оперативно ликвидирован. Еще в двух частных жилых домовладениях выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также поврежден один автомобиль. В селе Ржевка поврежден забор и выбиты окна в одном частном жилом домовладении. Все оперативные службы работают на местах, — рассказал Вячеслав Гладков.
Помимо этого, сегодня около 7:00 по московскому времени была пресечена попытка совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа в Курской области. Ликвидирован один беспилотник.
Обновлено в 9:00. Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ нанесли очередной удар по мирным жителям. Есть погибшая и раненые.
— Дроном-камикадзе атакован движущийся легковой автомобиль, в котором находились водитель и три пассажира. Инцидент произошел рядом с КПП поселка Октябрьский в Белгородском районе. К большому горю, есть погибшая — в результате взрыва от полученных ран женщина скончалась на месте, — написал губернатор Белгородской области в своем tg-канале.
Все, кто находился в автомобиле, получили различные ранения. Свекровь погибшей с открытой черепно-мозговой травмой бригадой скорой помощи доставлена в областную клиническую больницу. Свекор и муж с осколочными ранениями — в больницу № 2 Белгорода.
— Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, — подчеркнул Вячеслав Гладков.
На территории Воронежской области этой ночью опасность атаки беспилотных воздушных судов не объявлялась.
Ночью понедельника, 20 мая, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили семь БПЛА в регионах по соседству с Воронежской областью. Пять беспилотников ликвидировали над территорией Белгородской области и еще два — над Курской областью.