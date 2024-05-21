В Нижнем Тагиле водитель на иномарке сбил маму с 4-летним ребенком

В Нижнем Тагиле произошла авария на Липовом Тракте, 9. Водитель на иномарке наехал на мать, переходящую дорогу вместе с ребенком. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.
ДТП случилось вечером 20 мая. По предварительным данным, 35-летний водитель на Mitsubishi Lancer сбил 30-летнюю женщину и четырехлетнего мальчика. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
— После осмотра медиками женщина-пешеход с ушибами отпущена домой, мальчик госпитализирован в ГБУЗ СО «Детская городская больница» с травмами головы и различными ушибами корпуса тела, — отметили в ГИБДД Нижнего Тагила.
Автоинспекторы установили, что за рулем машины находился водитель со стажем 13 лет. С начала 2024 года он 19 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД. На автомобилиста составили административный материал за непредставление преимущества пешеходам. Мужчину также проверили на состояние алкогольного опьянения. На момент аварии он был трезв.