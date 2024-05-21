В Нижнем Тагиле водитель на иномарке сбил маму с 4-летним ребенком

Автоинспекторы установили, что за рулем машины находился водитель со стажем 13 лет. С начала 2024 года он 19 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД. На автомобилиста составили административный материал за непредставление преимущества пешеходам. Мужчину также проверили на состояние алкогольного опьянения. На момент аварии он был трезв.