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Крупная нарколаборатория ликвидирована в Павлодаре

Павлодар. 21 мая. КазТАГ — Крупная нарколаборатория ликвидирована в Павлодаре, сообщает пресс-служба комитета национальной безопасности (КНБ).

Источник: Пресс-служба КНБ РК

«11 мая 2024 года КНБ при содействии ПСН “Беркут” и координации органов прокуратуры проведена операция по ликвидации крупного подпольного производства синтетических наркотиков в городе Павлодар», — говорится в сообщении во вторник.

Сообщается, что по подозрению в совершении данного преступления задержаны и с санкции суда взяты под стражу гражданин Казахстана и трое иностранцев. При обыске дома в дачном массиве обнаружено и изъято более 170 кг «мефедрона», 2 тонны прекурсоров, а также лабораторное оборудование.

«Стоимость изъятых наркотиков на “черном рынке” составляет Т4,2 млрд, а объем свыше 680 тыс. доз», — сказано в сообщении.

Указывается, что проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 уголовного кодекса.