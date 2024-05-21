Крупная нарколаборатория ликвидирована в Павлодаре

Сообщается, что по подозрению в совершении данного преступления задержаны и с санкции суда взяты под стражу гражданин Казахстана и трое иностранцев. При обыске дома в дачном массиве обнаружено и изъято более 170 кг «мефедрона», 2 тонны прекурсоров, а также лабораторное оборудование.