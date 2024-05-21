Крупная нарколаборатория ликвидирована в Павлодаре

«11 мая 2024 года КНБ при содействии ПСН “Беркут” и координации органов прокуратуры проведена операция по ликвидации крупного подпольного производства синтетических наркотиков в городе Павлодар», — говорится в сообщении во вторник.
Сообщается, что по подозрению в совершении данного преступления задержаны и с санкции суда взяты под стражу гражданин Казахстана и трое иностранцев. При обыске дома в дачном массиве обнаружено и изъято более 170 кг «мефедрона», 2 тонны прекурсоров, а также лабораторное оборудование.
«Стоимость изъятых наркотиков на “черном рынке” составляет Т4,2 млрд, а объем свыше 680 тыс. доз», — сказано в сообщении.
Указывается, что проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 уголовного кодекса.