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В Уфе три ребенка погибли, выпав из окна

В 2023 году три ребенка насмерть разбились, выпав из окон своих квартир.

Источник: Комсомольская правда

В УГЗ Уфы раскрыли статистику смертности детей после падения с высоты. Так, по словам спасателей, в 2023 году три ребенка скончались от тяжелых травм, выпав из окон домов. Всего в прошлом году было зарегистрировано 11 случаев падения детей.

В Управлении напомнили, что чаще всего такие инциденты происходят из-за того, что дети остаются без присмотра родителей и играют на подоконниках.

— Уберите от окон стулья, тумбочки, чтобы ребёнок не мог взобраться на подоконник, и установите на окна фиксаторы, тогда дети не откроют их, — дали советы уфимцам в УГЗ.