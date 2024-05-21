В Уфе три ребенка погибли, выпав из окна

В УГЗ Уфы раскрыли статистику смертности детей после падения с высоты. Так, по словам спасателей, в 2023 году три ребенка скончались от тяжелых травм, выпав из окон домов. Всего в прошлом году было зарегистрировано 11 случаев падения детей.