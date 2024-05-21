СК проверит законность дела в отношении автора хитов 90-х из Сочи

Ранее в эфире одной из телепередач на федеральном канале прозвучало обращение к Председателю СК РФ. Участники дискуссии выразили несогласие с привлечением к уголовной ответственности Назаровой. Они заявили, что потерпевшая специально провоцирует знаменитость. Якобы соседка намерена получить ее земельный участок и поэтому использует разные методы. Среди них и попытка отравить домашних животных Назаровой.