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СК проверит законность дела в отношении автора хитов 90-х из Сочи

СК проверит законность уголовного дела в отношении автора хитов 90-х из Сочи, сообщает пресс-служба СК РФ.

По данным СК, автора популярных песен Татьяну Назарову обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью соседки, которой она ранее также угрожала убийством.

Ранее в эфире одной из телепередач на федеральном канале прозвучало обращение к Председателю СК РФ. Участники дискуссии выразили несогласие с привлечением к уголовной ответственности Назаровой. Они заявили, что потерпевшая специально провоцирует знаменитость. Якобы соседка намерена получить ее земельный участок и поэтому использует разные методы. Среди них и попытка отравить домашних животных Назаровой.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову подготовить доклад по озвученным в эфире доводам.

Ранее мы сообщали, что Бастрыкин поручил провести проверку по оставившей в магазине дочь женщине.

СК