СК проверит законность дела в отношении автора хитов 90-х из Сочи

По данным СК, автора популярных песен Татьяну Назарову обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью соседки, которой она ранее также угрожала убийством.
Ранее в эфире одной из телепередач на федеральном канале прозвучало обращение к Председателю СК РФ. Участники дискуссии выразили несогласие с привлечением к уголовной ответственности Назаровой. Они заявили, что потерпевшая специально провоцирует знаменитость. Якобы соседка намерена получить ее земельный участок и поэтому использует разные методы. Среди них и попытка отравить домашних животных Назаровой.
Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову подготовить доклад по озвученным в эфире доводам.
Ранее мы сообщали, что Бастрыкин поручил провести проверку по оставившей в магазине дочь женщине.